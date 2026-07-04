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04 jul 2026 Actualizado 17:26

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Asesinan a hombre en el municipio de Turbaco: no reporta antecedentes

Los sicarios huyeron de la escena sin ser capturados

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El viernes 3 de Julio de 2026, sobre las 5:40 de la tarde, se registró el homicidio en el municipio de Turbaco de Maicon Orozco de 39 años, natural de la misma población.

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De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas, se pudo establecer que, la victima se encontraba lavando una motocicleta en frente de su vivienda, cuando fue sorprendido por dos delincuentes que se movilizaban en un vehículo similar y le dispararon.

De inmediato la Policía Nacional desplegó un operativo con el fin de dar con la captura de los responsables de este hecho, sin que haya resultados. La víctima fatal no reporta antecedentes judiciales.

Unidades de la SIJIN fueron los encargados de la inspección judicial al cadáver.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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