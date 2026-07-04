Asesinan a hombre en el municipio de Turbaco: no reporta antecedentes

El viernes 3 de Julio de 2026, sobre las 5:40 de la tarde, se registró el homicidio en el municipio de Turbaco de Maicon Orozco de 39 años, natural de la misma población.

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De acuerdo con las primeras informaciones recopiladas, se pudo establecer que, la victima se encontraba lavando una motocicleta en frente de su vivienda, cuando fue sorprendido por dos delincuentes que se movilizaban en un vehículo similar y le dispararon.

De inmediato la Policía Nacional desplegó un operativo con el fin de dar con la captura de los responsables de este hecho, sin que haya resultados. La víctima fatal no reporta antecedentes judiciales.

Unidades de la SIJIN fueron los encargados de la inspección judicial al cadáver.