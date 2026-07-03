Respuestas del Representante German Ojeda a las críticas por posesionarse al final de la legislatura

Germán Tiberio Ojeda Pedraza se posesionó como Representante a la Cámara por Boyacá el pasado 4 de junio de 2026 / Foto: Suministrada.

Tunja

A pocos días de la instalación del nuevo Congreso y en medio del receso legislativo, las mesas directivas de Senado y Cámara posesionaron a 11 nuevos congresistas, para ocupar las curules de legisladores que renunciaron antes de finalizar el actual periodo constitucional (2022 - 2026).

Las críticas no se hicieron esperar pues los nuevos congresistas se posesionaron cuando terminó la Legislatura, no hay sesiones convocadas ni proyectos por discutir ni se citó a sesiones extraordinarias.

Entre los 11 nuevos congresistas aparece uno de Boyacá quien le salió al paso a esos cuestionamientos.

Se trata de German Tiberio Ojeda de la Alianza Verde quien se posesionó como Representante a la Cámara el pasado 5 de junio tras la renuncia de Wilmer Castellanos le salió al paso a las críticas que han llovido por llegar al congreso en medio del receso legislativo.

Explicó que desde que asumió el cargo hace poco menos de un mes, “ha participado en cuatro sesiones de la Cámara donde se aprobaron 19 leyes de la República y la votación de 27 informes de conciliación. El pasado 17 de junio presente una constancia en defensa de la Jurisdicción Agraria dejando claro que solo será una realidad cuando las necesidades del campesinado dejen de ser invisibles para el Estado, todo eso en menos de un mes”.

Así mismo explicó lo que ha hecho en la Comisión Tercera y en la Comisión de Ética.

“He tenido una asistencia al 100% a las sesiones de la plenaria de la Comisión Tercera y de la Comisión de Ética, esta última autorizada para continuar sesionando durante el receso legislativo. No comparto este balance en búsqueda de reconocimiento, cumplir con estas funciones es precisamente la razón del cargo que ocupó y un deber con los ciudadanos que a través de sus impuestos financian el funcionamiento del Congreso. Por eso considero que rendir cuentas no es una opción, sino una obligación”.

También mencionó un ahorro que le está haciendo al Estado.

“Por decisión personal y con el propósito de no generar un mayor costo al Estado no cuenta con esquemas de seguridad, camionetas ni escoltas. Solo confío en Dios y continúo recorriendo Boyacá con la misma cercanía y compromiso de siempre”.

Recordemos que el próximo 20 de julio comienza una nueva legislatura cuando se posesionen los nuevos congresistas elegidos el pasado 8 de marzo.