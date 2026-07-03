Nextcar 2026, el evento de vehículos usados más grande del país regresa a Corferias: fecha y eventos

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En el entorno económico colombiano, el mercado de los vehículos usados se sigue consolidando como el eje del sector automotor. Según la información suministrada por Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y el Runt, el país mantiene una dinámica superior a los 77.000 traspasos mensuales, traduciéndose en más de 926.000 unidades al año.

Ante la contundencia de las cifras, Nextcar toma aún más relevancia al ser la vitrina más grande e importante del país con vehículos híbridos, eléctricos y diésel que regresa al centro de eventos de Corferias.

Eduardo Visbal Rey, vicepresidente de Negocios Internacionales de Fenalco, destacó la importancia que ha tomado el sector de vehículos usados, siendo el motor de la movilidad para miles de familias colombianas.

“Los registros indican que marcas como Chevrolet, con más de 233.000 traspasos anuales, y Renault, con 148.000, lideran la confianza del consumidor debido a su respaldo y facilidad de mantenimiento”, afirmó.

Radiografía de un mercado en ascenso

El reporte oficial del Runt señala que Bogotá, la capital del país, es el epicentro de los traspasos de vehículos usados con cerca del 32% del total de los trámites nacionales, que son cerca de 298.000 anuales.

En Nextcar, esta demanda se traduce en una oferta variada donde el Chevrolet Spark se mantiene como el modelo más transferido, seguido de cerca por el auge de las SUVs (camionetas), segmento que ha mostrado un crecimiento del 25% en el interés de los compradores.

Carlos Ruiz, jefe del proyecto Nextcar 2026, resaltó que la marca le brinda seguridad a sus usuarios, disminuyendo el riesgo de comprar un vehículo usado en la calle: “aquí el visitante encuentra vehículos con historial verificado por los concesionarios más reconocidos del país”.

Es de esta manera que Nextcar integra en un solo lugar la Ventanilla única de Servicios (VUS), peritajes certificados y entidades financieras, promoviendo y garantizando trámites transparentes.

Del 2 al 5 de julio, Nextcar 2026 que se desarrollará en Corferias, Bogotá, ocupará un área de exhibición de 12.239 metros cuadrados, con más de 65 expositores y contará con la presencia de concesionarios y vitrinas más reconocidos, presentarán una oferta superior a los 1.300 vehículos.

La feria integra en un solo lugar a entidades financieras como Davivienda, aseguradoras y servicios de peritaje, permitiendo que el visitante realice trámites de manera ágil y segura.

Eventos del Nextcar 2026

Exhibiciones especiales: Muestra de vehículos clásicos y de carreras.

Tecnología: Autódromo virtual y simuladores de carreras.

Personalización: Espacios dedicados a accesorios y embellecimiento de vehículos

Si desea obtener más detalles del Nextcar 2026 haga CLIC AQUÍ https://nextcar.com.co/es/boleteria&deviceId=1782935166516-148849