Cárcel para presunto homicida en Cartagena: habría participado en una riña

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bolívar, presentó ante un juez de control de garantías de Cartagena a Leyder Rafael Carranza Montes, alias Cocho, quien estaría comprometido en un asesinato ocurrido en esa ciudad.

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Los hechos se registraron el pasado 22 de junio en el barrio Nuevo Paraíso donde se presentó una riña en la cual el ahora procesado, al parecer, le propinó múltiples heridas con arma blanca a otra persona. La comunidad que se percató del ataque detuvo a ‘Cocho’ y lo entregó a la Policía Nacional.

La víctima, de 38 años, murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones. Por esto, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) imputó al procesado el delito de homicidio.

Cargo que no fue aceptado. Por decisión judicial Carranza Montes de 25 años, deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.