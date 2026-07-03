Ministerio de Educación habilita la posesión del nuevo rector de la Universidad de Antioquia

Medellín, Antioquia

El Ministerio de Educación Nacional levantó la medida de reemplazo del rector de la Universidad de Antioquia, una decisión que habilita la posesión de Luquegi Gil Neira, elegido por el Consejo Superior Universitario para dirigir la institución durante el periodo 2026-2029.

La decisión fue adoptada mediante la Resolución 017466 del 2 de julio de 2026, con la cual se dio por terminada la designación de Héctor Iván García García como rector encargado. El acto administrativo fue notificado el mismo día y tendrá efectos a partir del tercer día hábil siguiente a la notificación.

Termina la medida adoptada en diciembre

El reemplazo de la rectoría había sido ordenado en diciembre de 2025, dentro del proceso de vigilancia especial que el Ministerio inició meses antes por hallazgos de carácter administrativo, financiero y académico.

Durante el periodo de encargo, la Universidad avanzó en la implementación de los correctivos exigidos por el Gobierno Nacional y presentó, el pasado 24 de junio, los Planes de Mejoramiento Institucional, que fueron evaluados favorablemente por las dependencias técnicas del Ministerio.

Ese mismo día, el Consejo Superior Universitario designó a Luquegi Gil Neira como nuevo rector. Sin embargo, su posesión dependía de que el Ministerio levantara formalmente la medida de reemplazo que mantenía a Héctor Iván García García al frente de la institución.

El reto financiero de la Universidad de Antioquia

El nuevo rector asumirá en medio de la discusión sobre la sostenibilidad financiera de la Universidad de Antioquia. Tras su elección, Gil Neira señaló que esta será una de las principales prioridades de su administración.

El rector designado ha advertido que la institución enfrenta un déficit histórico acumulado de $367.000 millones, mientras el déficit anual ha oscilado entre $50.000 millones y $60.000 millones.

Entre las medidas planteadas están la planeación financiera, la priorización del gasto y la construcción de un modelo sostenible de regionalización, además del aprovechamiento de los cambios en el sistema de transferencias para las universidades públicas.

El Ministerio de Educación informó que mantendrá las labores de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento y de los compromisos adquiridos por la Universidad durante el proceso de vigilancia especial.