Investigan doble homicidio en zona rural de Sonsón

Sonsón, Antioquia

Las autoridades investigan el hallazgo de dos hombres asesinados con arma de fuego a un costado de una vía rural del municipio de Sonsón, en el Oriente de Antioquia.

De acuerdo con el reporte oficial, los cuerpos fueron encontrados con heridas en la cabeza, en la vereda La Hondita, del corregimiento Los Medios, una zona ubicada a aproximadamente dos horas del casco urbano del municipio en la tarde del 1 de julio.

Debido a las condiciones del lugar, unidades del Cuerpo de Bomberos realizaron el traslado de las víctimas hasta la morgue municipal, donde se adelantaron las diligencias judiciales. Mientras que la inspección técnica de los cadáveres estuvo a cargo de funcionarios de la Unidad Básica de Investigación Criminal de Sonsón, que asumieron las labores para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el doble homicidio.

Apertura de investigaciones

Hasta el momento, la Policía no ha logrado establecer la identidad de las víctimas ni las circunstancias exactas del crimen.

Aunque la investigación continúa, una de las hipótesis que manejan las autoridades apunta a un posible ajuste de cuentas. Esta línea investigativa se presenta debido a la alta presencia del Clan del Golfo en esa zona del departamento, sin que por ahora exista una confirmación oficial sobre la participación de ese grupo en los hechos.