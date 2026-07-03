Billboard destacó a Paola Jara y Jessi Uribe entre los mejores álbumes de música latina del 2026

Billboard destacó a Paola Jara y Jessi Uribe entre la lista de los mejores álbumes de música latina de 2026

Paola Jara y Jessi Uribe recibieron un nuevo reconocimiento para su disco titulado ‘Despecho a 2 Voces’, su primer álbum en conjunto, tras ser seleccionados por el medio especializado en música Billboard, entre los mejores álbumes de música latina de 2026.

Ocupando el puesto No. 19 en la lista editorial publicada por el medio, ‘Despecho a 2 Voces’ se convierte en el único álbum de música regional colombiana incluido en la selección de Billboard, un reconocimiento que destaca el crecimiento y la proyección del género dentro del panorama latino. Con este logro, el proyecto se consolida como uno de los lanzamientos más relevantes del primer semestre del año.

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En su reseña, Billboard indicó que el álbum entrelaza la “melancolía cruda del desamor” con las “voces inconfundibles” de dos referentes de la música colombiana.

Además, señaló a “Infidelidad” como un “dueto magistral” y una “sensación viral”, resaltando la fuerza interpretativa y la conexión que ha generado con el público.

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Publicado el 1 de mayo de 2026, ‘Despecho a 2 Voces’ reúne 11 canciones que dan vida a historias de amor, desamor, traición y despedidas. A través de este trabajo, Paola Jara y Jessi Uribe consolidan una propuesta conjunta que resalta la fuerza interpretativa de ambos y su lugar dentro de la música regional.

La inclusión en esta selección de Billboard reafirma el impacto de ‘Despecho a 2 Voces’ y refleja el momento que vive la música regional colombiana, cada vez con mayor presencia entre los proyectos más relevantes de la industria musical latina.