Río Arriba: la banda que quiere reinventar sonidos del Caribe colombiano, con mezclas inesperadas

Música

La agrupación Río Arriba sigue abriéndose camino en la escena musical colombiana con una propuesta que busca mostrar el Caribe colombiano desde una perspectiva distinta. En diálogo con Lo Más Caracol, la cantante Mari Ángel y el pianista y director musical Alberto Puentes explicaron cómo han construido un proyecto que mezcla tradición, identidad y sonidos contemporáneos.

Para Mari Ángel, Río Arriba representa años de trabajo y exploración artística alrededor de las raíces culturales de la región. La artista explicó que la agrupación toma elementos de la música tradicional caribeña y los combina con recursos modernos para construir un lenguaje propio. A esto se suma una apuesta narrativa inspirada en la flora, la fauna y los paisajes sonoros del Caribe colombiano, elementos que se reflejan tanto en las canciones como en la propuesta visual de la banda.

Desde la dirección musical, Alberto Puentes señaló que el objetivo ha sido encontrar un equilibrio entre las influencias de cada integrante y el respeto por las músicas tradicionales. Comparó el proceso creativo con la cocina: una búsqueda constante de balance entre los ingredientes para evitar excesos y lograr una identidad sonora coherente. Según explicó, la agrupación pretende explorar territorios musicales que aún tienen espacio para desarrollarse dentro del panorama local.

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La voz principal de Río Arriba también es el resultado de una amplia formación musical. Mari Ángel contó que su paso por la academia le permitió acercarse a diversos géneros y referentes internacionales, experiencia que terminó moldeando su manera de interpretar. Aunque las raíces caribeñas siguen siendo el punto de partida, en su propuesta vocal también aparecen influencias de la música tradicional de Brasil, así como elementos del pop y el soul.

En cuanto a la construcción de las canciones, Alberto Puentes destacó que la filosofía del grupo consiste en otorgar protagonismo a cada instrumento según las necesidades de cada obra. Bajo, guitarra, teclados y voz encuentran momentos para destacar dentro de los arreglos, en una dinámica que busca que todos los integrantes aporten al relato musical sin imponerse unos sobre otros.

La banda también presentó detalles de su producción discográfica, un trabajo que reúne historias alejadas de los lugares comunes. Según explicó Mari Ángel, el álbum incluye canciones como “Dulce”, una composición concebida como canción de cuna, y “Turpial”, una pieza que funciona como una llamada de atención sobre la protección de una de las aves más emblemáticas del Caribe colombiano. El repertorio aborda además temas relacionados con la pérdida, la memoria y las experiencias cotidianas.

Los integrantes de Río Arriba aseguraron que actualmente trabajan en la organización de una gira de conciertos cuyas fechas serán anunciadas próximamente a través de sus plataformas digitales. La expectativa es llevar su propuesta a diferentes escenarios y continuar fortaleciendo el vínculo con un público que ha comenzado a identificar el sello particular de la agrupación.

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A la hora de definir el género musical de la banda, Alberto Puentes reconoce que no es una tarea sencilla. Aunque la agrupación suele ubicarse dentro de la categoría de fusiones, su propuesta incorpora estructuras del pop, armonías cercanas al jazz e instrumentos vinculados a las tradiciones del Caribe. Canciones como “Ciudad de Fuego”, “Río Arriba” y “Turpial” reflejan precisamente esa intención de conectar distintos universos musicales y ofrecer una experiencia sonora capaz de atraer a públicos diversos.