Las huellas imborrables de Juan Pablo II en su única visita a Colombia

Memoria

Un día como hoy, 1 de julio de 1986, comenzó una de las visitas más recordadas en la historia reciente de Colombia. Hace cuatro décadas, el entonces papa Juan Pablo II llegó al país para cumplir una agenda pastoral que terminaría convirtiéndose en un recorrido de reconciliación, esperanza y cercanía con miles de colombianos que intentaban calmar el dolor por la tragedia de Armero, ocurrida apenas ocho meses antes. Fue la segunda visita de un pontífice a territorio colombiano, después de la realizada por Pablo VI en 1968.

Pasadas las 3:00 de la tarde del martes 1 de julio el avión de Alitalia que transportaba al papa aterrizó en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde fue recibido por autoridades civiles y eclesiásticas. Desde allí se trasladó a la Catedral Primada de Colombia y posteriormente sostuvo un encuentro con el entonces presidente Belisario Betancur. La jornada inaugural, de su visita a Colombia, concluyó con una multitudinaria reunión en el estadio El Campín, donde decenas de miles de jóvenes escucharon un mensaje centrado en la esperanza, la fe y el compromiso con el futuro del país.

Consagración de Colombia

La visita continuó en Chiquinquirá, Boyacá, donde el pontífice protagonizó uno de los actos más simbólicos de su recorrido al consagrar a Colombia ante la imagen de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de los colombianos. Aquel encuentro congregó a miles de peregrinos provenientes de distintas regiones y reafirmó el profundo arraigo de la tradición mariana en el país.

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De regreso a Bogotá, Juan Pablo II encabezó un encuentro masivo con trabajadores en el Parque El Tunal. Allí ocurrió una de las anécdotas más recordadas de la visita. Mientras se realizaba el evento, avanzaba también la filmación de la película “El Niño y el Papa”, dirigida por Rodrigo Castaño. La actriz Carmen Duque (1951 – 2025) recordó años después que ni siquiera el pontífice sabía que un niño participaría en la escena, lo que permitió capturar un momento espontáneo y emotivo frente a las cámaras.

Su viaje a las regiones

El recorrido papal también incluyó regiones apartadas del territorio nacional. En Tumaco, el Santo Padre llevó un mensaje de solidaridad a comunidades históricamente olvidadas. Más tarde llegó a Popayán, donde protagonizó un hecho significativo al expresar públicamente su inconformidad por la interrupción de la intervención de representantes indígenas. Incluso dirigió palabras a las comunidades en lenguas indígenas, un gesto que fue interpretado como una muestra de respeto hacia la diversidad cultural del país.

De rodillas

La agenda continuó en Cali y posteriormente en Chinchiná, en el departamento de Caldas, donde se reunió con sobrevivientes de la tragedia de Armero. Allí tuvo lugar una de las imágenes más conmovedoras de toda la visita. Frente a la enorme cruz que recuerda a las víctimas de la avalancha, Juan Pablo II se arrodilló en silencio para orar. Aquella escena quedó grabada en la memoria colectiva de los colombianos y se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de su paso por el país.

Después de su encuentro con las víctimas, el pontífice continuó hacia Pereira, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y finalmente Barranquilla, ciudad desde donde emprendió su regreso al Vaticano. Durante los siete días que permaneció en Colombia, recorrió diez ciudades, pronunció diez homilías y ofreció 26 discursos dirigidos a diversos sectores de la sociedad, desde jóvenes y trabajadores hasta comunidades indígenas y campesinas.

La huella de aquella visita se mantiene viva cuatro décadas después. Karol Józef Wojtyła, nombre de nacimiento de Juan Pablo II, falleció el 2 de abril de 2005. Posteriormente fue beatificado por Benedicto XVI el 1 de mayo de 2011 y canonizado por el papa Francisco el 27 de abril de 2014. Su paso por Colombia en 1986 sigue siendo recordado como un acontecimiento histórico que llevó consuelo a un país golpeado por la tragedia y que encontró en la presencia del pontífice un mensaje de fe y esperanza en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.