Lefebvrianos enfrentan cisma con la Iglesia tras desafiar al papa: ¿Tienen excomunión automática?
El vaticanista Giovanni María Vian habló con Caracol Radio sobre las sanciones que enfrenta la comunidad religiosa.
Lefebvrianos enfrentan cisma con la Iglesia tras desafiar al papa: ¿Tienen excomunión automática?
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David Otero
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