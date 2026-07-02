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02 jul 2026 Actualizado 13:20

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Magistrados tenían más cercanía con secretariado de las Farc que con las víctimas: Ingrid Betancourt

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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