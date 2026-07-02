Magistrados tenían más cercanía con secretariado de las Farc que con las víctimas: Ingrid Betancourt
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...