Al menos 17 muertos en los peores ataques rusos contra Kiev desde 2022

Imagen de referencia de soldado en la guerra de Rusia y Ucrania. FOTO: Tomas Ragina / Tomas Ragina

Al menos 17 personas murieron y varios edificios residenciales fueron destruidos en Kiev este jueves, en lo que las autoridades calificaron como el mayor ataque contra la capital ucraniana desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

“¡El balance en Kiev subió a 17 muertos! Las operaciones de rescate continúan”, informaron los servicios de emergencias en Telegram.

El anterior balance, comunicado por el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, en las redes sociales, era de 13 muertos. El regidor declaró el viernes día de luto en Kiev, “en memoria de las víctimas del ataque más masivo del enemigo contra la capital”.

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El presidente Volodimir Zelenski pidió rápidamente a Estados Unidos que le dé licencia para producir en Ucrania misiles de defensa antiaérea Patriot, a fin de “impedir ataques como este”.

Una nube de humo se elevó tras una detonación en el centro de la capital ucraniana, seguida de llamas, según un reportero presente en Kiev. Los bomberos y las ambulancias llegaron rápidamente al lugar.

Unos cincuenta minutos después, se escuchó un segundo estallido cerca que lanzó escombros por los aires. En las calles, los habitantes se dirigían hacia refugios con colchones bajo el brazo.

Katerina Koval, una habitante de Kiev, explicó que ya no tenía la costumbre de acudir a los refugios.

“Pero después de los últimos ataques, decidí irme allí porque simplemente ha habido demasiados ataques contra objetivos civiles”, destacó, en el espacio habilitado en el metro de la capital.

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“Incrementando la presión”

El Ministerio de Defensa ruso confirmó un “ataque masivo” contra la capital ucraniana, “en respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev contra infraestructuras civiles”, al tiempo que afirmó haber apuntado a “empresas de la industria militar e instalaciones energéticas”.

La presidencia rusa enfatizó poco después que “seguirá incrementando la presión sobre el régimen de Kiev, para lograr nuestros objetivos establecidos”, según comentó a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Respondía así a una pregunta sobre la intención de la UE de imponer nuevas sanciones a Moscú.

“La situación siempre puede empeorar, pero no creo que puedan intimidarnos”, dijo desafiante Katerina Kucheriava, una médica residente en Kiev.

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El jefe de la administración militar de la capital, Timur Tkachenko, había denunciado en la plataforma de mensajería Telegram que, “una vez más, el enemigo apunta deliberadamente a zonas residenciales y mata civiles”.

“Durante la noche, el enemigo lanzó nuevamente un ataque masivo contra la región de Kiev utilizando drones de ataque, misiles balísticos y misiles de crucero”, declaró Mikola Kaláshnik, responsable de la administración militar de la región de Kiev, a través de Telegram.

Precisó que cinco distritos habían sido afectados.

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Infraestructuras civiles afectadas

El alcalde Klitschko indicó que los ataques habían dañado un edificio en el centro de la capital que albergaba una estación de ambulancias.

“Cinco profesionales de la salud resultaron heridos (...). Uno de ellos, un paramédico, se encuentra en estado crítico”, detalló en Telegram.

“El techo de un edificio residencial de gran altura está en llamas” en otro distrito, mientras que hay personas atrapadas en una infraestructura dañada de nueve pisos, agregó el alcalde.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la capital, al igual que otras zonas, es blanco habitual de bombardeos mortíferos y, en ocasiones, masivos.

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Este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Andrii Sibiga, instó a los aliados a “no retrasar las decisiones sobre la defensa aérea de Ucrania” y enviarla.

El 2 de junio, un ataque a gran escala ruso llevado a cabo con 656 drones y 73 misiles dejó 23 muertos, 16 de ellos en Dnipró (centro-este) y siete en Kiev, donde también resultaron heridas unas 50 personas, según las autoridades.

Por su parte, Kiev ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú, mientras que las negociaciones mediadas por Estados Unidos se encuentran estancadas.

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