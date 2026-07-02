Gaula de la Policía refuerza prevención contra extorsiones en el sector turístico de Cartagena

Con el propósito de fortalecer la seguridad del gremio turístico y prevenir delitos que afectan la actividad comercial, el Gaula de la Policía Metropolitana de Cartagena desarrolló jornadas de prevención contra la extorsión en distintos sectores del distrito.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La iniciativa hace parte del Plan Unidos contra la Extorsión y el Secuestro y se llevó a cabo de manera articulada con las especialidades de Infancia y Adolescencia, Turismo y el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios (MSOPT).

Durante las jornadas, comerciantes, prestadores de servicios turísticos y ciudadanos recibieron recomendaciones para identificar las diferentes modalidades de extorsión y adoptar medidas de seguridad que les permitan evitar ser víctimas de este delito.

Asimismo, las autoridades promovieron el uso de la línea gratuita y confidencial 165, habilitada para denunciar casos de extorsión, recibir orientación y solicitar el acompañamiento de los organismos competentes.

Con estas acciones, la Policía Nacional en la capital de Bolívar busca fortalecer la cultura de la denuncia y promover entornos más seguros para quienes hacen parte de uno de los sectores económicos más importantes de la ciudad.