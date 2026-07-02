Evite estafas: Suplantadores exigen cursos falsos para trabajar con la Fundación Fe & Alegría

De fondo: Estafador usando un teléfono celular para comunicarse con sus víctimas (Crédito: Getty Images). A la derecha se encuentra el logo oficial de la Fundación Fe y Alegría

Durante el primer semestre de 2026 se ha identificado una modalidad de estafa en la que unos suplantadores se hacen pasar por integrantes del equipo de Recursos Humanos de la fundación Fe y Alegría Colombia para ofrecer falsas oportunidades laborales.

Según informa la fundación, los estafadores estarían contactando a los interesados en aplicar por medio de plataformas de empleo como Computrabajo. Posterior a ello, realizan una supuesta entrevista y solicitan documentos personales.

Finalmente, como requisito para continuar con el proceso de selección, exigen la compra de un curso, certificado o capacitación relacionada con el cargo ofertado, por un valor aproximado de $300.000 pesos colombianos. Los falsos cursos reportados están relacionados a convivencia y manejo de jóvenes en entornos escolares.

Por ello, aquí le informaremos el enlace oficial y los pasos para que pueda confirmar si está ante los canales oficiales de la organización.

Fe y Alegría aclara cómo funciona el proceso de contratación

Teniendo todo esto en cuenta, la ONG hace un llamado a la ciudadanía para revisar los siguientes aspectos a la hora de recibir una oferta de empleo:

Todos los procesos de selección se realizan de manera presencial y únicamente a través de los canales oficiales de la organización.

La fundación no cobra por participar en procesos de selección.

Tampoco se solicitan pagos para entrevistas laborales.

No exige la compra de cursos, certificados o capacitaciones para acceder a una vacante.

No existen intermediarios ajenos a la empresa para gestionar contrataciones.

Recuerde que la sede oficial de la fundación se encuentra en la Carrera 5 n.o 34-39, barrio La Merced, Bogotá, Colombia

Aquí puede encontrar el instagram oficial de la sede de Colombia:

Por otro lado, aquí puede consultar el comunicado oficial:

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