Denuncian brutal agresión contra lideresa social en Pasto “Te vamos a destripar”

Pasto - Nariño

La Veeduría de Mujeres y Diversidades, y varias organizaciones sociales expresaron su rechazo a través de un comunicado público ante lo que calificaron como una brutal agresión física, amenazas de muerte e intento de acallamiento violento contra la defensora de derechos humanos, artista y lideresa social Piedad Lorena Guerrero Coka, en hechos ocurridos en Pasto el pasado 27 de junio.

De acuerdo con el comunicado, los hechos habrían ocurrido en la noche del 27 de junio en la ciudad de Pasto, cuando, en medio de una conversación sobre temas políticos, un grupo de mujeres habrían lanzado una botella en contra de la lideresa y posteriormente la habrían arrastrado mencionando amenazas como “Te vamos a destripar”.

La organización aseguró que este hecho no corresponde a un caso aislado, sino que constituye una expresión de violencia política basada en género advirtiendo que este tipo de agresiones buscan expulsar de los escenarios de participación pública a mujeres, personas LGBTIQ+ y voces críticas.

Los movimientos sociales exigieron a la Fiscalía General de la Nación una investigación inmediata con enfoque de género y la judicialización de los responsables materiales e intelectuales.

“Como institucionalidad, reiteramos que ninguna diferencia de opinión puede justificar actos de violencia. El liderazgo social, la participación ciudadana, la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos deben ejercerse en un entorno de respeto, garantías y convivencia pacífica.”.. expresó la alcaldía de Pasto a través de un comunicado luego de conocerse la denuncia.