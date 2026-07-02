Argentina vs. Cabo Verde: Prográmese con el partido del actual Campeón del Mundo

La vigente campeona del mundo inicia su camino en la fase de eliminación directa con un inesperado rival. Argentina se enfrentará a la sorprendente Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026, en un duelo donde la Albiceleste buscará confirmar su favoritismo, mientras que la selección africana intentará prolongar el cuento de hadas que la ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo.

Datos del partido

Argentina llega a los octavos de final como una de las grandes candidatas al título tras completar una fase de grupos perfecta, con tres victorias en tres partidos. La vigente campeona del mundo derrotó 3-1 a Jordania en su última presentación y extendió a diez su racha de triunfos consecutivos.

Además, el equipo de Lionel Scaloni ha mostrado un gran equilibrio entre ataque y defensa, encajando apenas dos goles en el torneo y evitando cruzarse con otra selección del top 10 del ranking FIFA hasta unas posibles semifinales.

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Por su parte, Cabo Verde se ha convertido en la gran revelación de la Copa Mundial 2026. La selección africana sorprendió al avanzar invicta desde un grupo en el que compartió zona con España, Uruguay y Arabia Saudita, logrando tres empates. Los Tiburones Azules son el primer debutante que alcanza la fase eliminatoria desde Eslovaquia en 2010 y el primer equipo africano en conseguirlo desde Ghana en 2006, por lo que ahora buscarán seguir escribiendo una historia inolvidable frente a la vigente campeona del mundo.

Posibles nóminas titulares

Argentina

Portero: Emiliano Martínez.

Defensas: Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada.

Delanteros: Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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Cabo Verde

Portero: Vozinha.

Defensas: Wagner Pina; Pico, Diney Borges, Joao Paulo.

Mediocampistas: Kevin Pina; Deroy Duarte, Jamiro Monteiro.

Delanteros: Ryan Mendes, Dailon Livramento, Willy Semedo.

Fecha y hora del partido

El partido se llevará acabo el próximo viernes 3 de Julio en el Hard Rock Stadium en la ciudad de Miami a partir de las 5:00 p.m. hora Colombia. Y usted podrá seguir la transmisión del partido EN VIVO a través de El Fenómeno del Fútbol y con el minuto a minuto a través del portal web de Caracol Radio.