Unidad para las Víctimas presentó balance de reparación en el Magdalena Medio

En el marco de la Rendición de Cuentas de Paz 2025, en San Pablo (Bolívar), la Unidad para las Víctimas socializó los avances alcanzados en más de 20 municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar y Santander.

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En esta región, la gestión institucional permitió atender directamente a 12.642 personas a través de 80 jornadas locales, escenarios donde se tramitaron 28.257 solicitudes ciudadanas y se brindó orientación personalizada a 12.350 ciudadanos.

Asimismo, 19 municipios recibieron asistencia técnica orientada a robustecer la implementación de la política pública de víctimas, logrando que 21 entidades territoriales fueran certificadas por el cumplimiento de sus responsabilidades en esta materia.

En lo relacionado con la atención humanitaria, 1.430 personas se beneficiaron con la ejecución de cuatro proyectos de prevención urgente en igual número de municipios del Magdalena Medio, con una inversión de $618.352.621.

De igual manera, 5.459 hogares de ocho municipios recibieron ayuda inmediata en especie por un valor superior a los $4.393 millones, mientras que otros 9.919 hogares accedieron a medidas de emergencia y transición mediante 14.488 giros que superaron los $8.517 millones.

Respecto a la reparación individual, la entidad materializó la indemnización de 2.639 víctimas del conflicto armado con una inversión superior a los $124.872 millones. Complementariamente, 1.536 personas accedieron a acompañamiento psicosocial especializado y 662 participaron en actos simbólicos, conmemoraciones y ejercicios de memoria.

“Le contamos a San Pablo, a las víctimas de la región, a las instituciones, cuál ha sido el avance del Gobierno del Cambio, cuál fue el avance específico en 2025 y qué continúa también, qué nos quedó pendiente y qué necesitamos que las Mesas de Participación de Víctimas impulsen para su avance. El mensaje para las víctimas siempre va a ser de esperanza, de solidaridad, de dignidad frente a los hechos que han tenido que vivir, pero también un mensaje de valentía para continuar y salir adelante”, afirmó Alix Aguilar, directora general (e) de la Unidad para las Víctimas.

En el marco de las medidas asociadas al Sistema Integral para la Paz, desde 2023 un total de 1.598 víctimas acreditadas ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) fueron incorporadas en la ruta especial de inclusión.

De esta cifra, 938 corresponden a la vigencia 2025, de las cuales 276 pertenecen al Magdalena Medio. Adicionalmente, se puso en marcha el Registro Único de Mujeres Buscadoras (RUMB), diseñado para reconocer su labor y facilitar el acceso a medidas de protección.

En materia de justicia restaurativa, la entidad acompañó 4.896 audiencias de Justicia y Paz, apoyó la inclusión de 276 personas en el Registro Único de Víctimas (RUV) y gestionó el ingreso de otras 165 en el marco del Macrocaso 008, subcaso Magdalena Medio.

Paralelamente, 41 víctimas acreditadas por la JEP recibieron atención psicosocial y más de 500 ciudadanos fueron acompañados durante la audiencia de observaciones realizada en Barrancabermeja.

Por otra parte, diferentes sujetos avanzaron en la implementación de sus Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC), incluyendo a las comunidades de Simití, Norosí, Ciénaga del Opón y Cerro de Burgos, además de organizaciones defensoras de derechos humanos.

En esta misma línea, la institución acompaña los procesos de retorno y reubicación en municipios priorizados, avanzando actualmente en la formulación de planes específicos para San Pablo, González y Puerto Wilches.

Jair Acevedo Cadavía, alcalde de San Pablo, señaló: “En esta rendición de cuentas evidenciamos esa gran gestión que realizó la Unidad para las Víctimas a nivel nacional, pero también en el Magdalena Medio. Un número de indemnizaciones que fácilmente se triplicaron, unos recursos que aparte de resarcir a las víctimas, también le brinda al territorio la dinamización de la economía. Valoramos que se haga aquí en San Pablo porque con este tipo de eventos podemos mostrar a San Pablo como un municipio con cosas positivas”.

Estas acciones buscan consolidar las condiciones de seguridad, el acceso a servicios públicos básicos, la organización comunitaria y la sostenibilidad socioeconómica de las familias que retornan o permanecen en sus territorios de origen.

De cara al segundo semestre de 2026, la Unidad para las Víctimas priorizará la implementación de nuevos planes de reparación colectiva, el fortalecimiento de las mesas de participación efectiva y el monitoreo estricto a los compromisos adquiridos durante esta audiencia pública de rendición de cuentas.