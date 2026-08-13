Dos presuntos delincuentes fueron capturados durante operativos nocturnos en Cartagena

Los procedimientos permitieron recuperar prendas de oro y un celular avaluados en más de 7 millones de pesos, además de tarjetas de crédito y dinero en efectivo

Dos presuntos delincuentes fueron capturados por la Policía Nacional en procedimientos desarrollados durante la noche y la madrugada en los barrios Nelson Mandela y Centro Histórico, como resultado de la reacción inmediata de las patrullas de vigilancia ante dos hechos de hurto.

El primer caso ocurrió alrededor de las 7:00 de la noche, cuando los uniformados recibieron el reporte de un hurto cometido mediante intimidación con arma cortopunzante. Tras activar el operativo de búsqueda, las patrullas ubicaron en el sector La Bananera, barrio Nelson Mandela, a un hombre que se desplazaba a pie y que fue señalado por la víctima como el presunto responsable.

Se trata de alias ‘Trenzas’, de 19 años. En su poder fueron recuperados una manilla de oro, dos argollas de oro y un celular, elementos cuyo valor supera los 7 millones de pesos. La afectada agradeció a la patrulla de vigilancia la rápida reacción que permitió recuperar sus pertenencias.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Posteriormente, hacia la 1:00 de la madrugada, en la calle de La Cruz del Centro Histórico, fue capturado alias ‘Charris’, de 26 años. Según la información recopilada durante el procedimiento, minutos antes habría ingresado a un centro habitacional, donde presuntamente hurtó tarjetas de crédito y dinero en efectivo, utilizando la modalidad conocida como ‘ventosa’.

Los elementos recuperados en este segundo procedimiento fueron devueltos a su propietaria, quien reconoció la actuación de los uniformados y su capacidad de respuesta.

Los capturados y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de definir su situación judicial.

“Estamos fortaleciendo nuestra capacidad de reacción frente al hurto, articulando las labores de vigilancia, prevención y control para responder de manera oportuna ante cualquier hecho delictivo. Nuestra prioridad es proteger a los ciudadanos y garantizar condiciones de seguridad y tranquilidad en todos los sectores de Cartagena”, manifestó el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional invita a los cartageneros a continuar cooperando, bajo absoluta reserva, con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, comunicándose a la línea de emergencia 123.