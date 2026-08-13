CARDIQUE y EPA dan inicio formal a la concertación ambiental del POT de Cartagena

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (CARDIQUE) y el Establecimiento Público Ambiental (EPA) de Cartagena declararon que la documentación presentada para el proyecto de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 2077 de 2015.

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En consecuencia, ambas autoridades ambientales dieron inicio formal al proceso de concertación de los asuntos exclusivamente ambientales contenidos en la propuesta del POT de Cartagena, un paso fundamental dentro del procedimiento de revisión y actualización del instrumento de planificación territorial del Distrito.

La concertación estará enfocada exclusivamente en los determinantes y asuntos de carácter ambiental que deben ser considerados dentro del ordenamiento territorial, de acuerdo con las competencias de las autoridades ambientales y el marco normativo vigente.

Con este avance, CARDIQUE y EPA desarrollarán el proceso de revisión y análisis de los componentes ambientales del proyecto, con el propósito de garantizar que las decisiones de ordenamiento territorial de Cartagena incorporen criterios de protección de los ecosistemas, sostenibilidad ambiental y manejo adecuado de los recursos naturales.