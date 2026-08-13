Campaña “Una Noche Más en Cartagena” le apuesta a un turismo sostenible

La ciudad será escenario de uno de los encuentros más inspiradores del turismo cultural sostenible en Colombia. Los próximos 25 y 26 de agosto, el Hotel Sofitel Legend Santa Clara abrirá sus puertas al Festival del Amor Consciente 2026, una iniciativa liderada por la Fundación TuCultura que busca fortalecer la conexión entre la cultura, el arte, el emprendimiento, la innovación y la sostenibilidad.

El evento reunirá a empresarios, organizaciones, emprendedores, gestores culturales, instituciones, viajeros y ciudadanos alrededor de una agenda que promueve nuevas formas de vivir, sentir y proyectar el turismo como una herramienta de transformación social, desarrollo económico y conservación del patrimonio cultural y ambiental.

El apoyo al talento local hace parte de la visión de sostenibilidad de Sofitel Legend Santa Clara, generando oportunidades para las comunidades que hacen parte del destino. Por ello, el hotel mantiene alianzas y abre sus espacios a iniciativas que promueven el emprendimiento, la cultura y las expresiones locales, contribuyendo a fortalecer un ecosistema turístico en el que los beneficios de la actividad puedan llegar a más actores de Cartagena. Esta visión está alineada con el propósito del Festival del Amor Consciente, que busca promover un turismo cultural sostenible capaz de generar valor tanto para los viajeros como para las comunidades anfitrionas.

“Abrir las puertas de Sofitel Legend Santa Clara al Festival del Amor Consciente es una manera de reafirmar nuestro compromiso con Cartagena y con las personas que hacen parte de este proyecto. Para nosotros, apoyar a los emprendedores, artistas y gestores locales significa contribuir a que el turismo genere oportunidades reales para las comunidades y, al mismo tiempo, preservar y poner en valor aquello que hace única a nuestra ciudad. Creemos que la sostenibilidad también se construye creando espacios para el talento local, fortaleciendo sus iniciativas y conectándolas con nuevos públicos.” Afirma Jean-Christophe Martinez, Gerente General de Sofitel Legend Santa Clara.

Uno de los momentos más esperados será el lanzamiento oficial de la campaña “Una Noche Más en Cartagena”, una estrategia impulsada por AkiTrips que invita a los visitantes a prolongar su estadía en la ciudad para descubrir experiencias auténticas de turismo cultural sostenible, generando mayores oportunidades para hoteles, restaurantes, operadores turísticos, artistas, comunidades y emprendimientos locales.

AJE, multinacional de la industria de bebidas con cerca de 20 años de presencia en Colombia, se suma a esta iniciativa como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible de Cartagena y la promoción de un turismo que genere valor para las comunidades y el territorio. Este esfuerzo complementa el trabajo que la compañía viene impulsando en la ciudad a través de Cartagena por el Clima, una iniciativa que promueve la articulación entre actores públicos y privados para fortalecer la acción climática, la sostenibilidad turística y la resiliencia del destino. En este marco, Cartagena se convirtió recientemente en la primera ciudad del mundo en recibir el sello Carbon Footprint Reduced, un reconocimiento a los avances en reducción de emisiones y gestión climática en su Centro Histórico.

Durante el festival también se desarrollará una Agenda Sociocultural con experiencias creativas, conversatorios, talleres, muestras artísticas, espacios de bienestar, networking y actividades diseñadas para inspirar alianzas que impulsen un modelo de desarrollo basado en el respeto por la cultura, las personas y el medio ambiente.

Los asistentes podrán conocer el trabajo de los Emprendedores Conscientes, quienes presentarán productos y experiencias con impacto social, ambiental y cultural, demostrando que el emprendimiento puede convertirse en un motor de transformación para los territorios.

Como parte de la programación musical, se realizará el Meet Up Zocosorongo, un espacio de diálogo, música y articulación donde empresarios, líderes del sector turístico, organizaciones, artistas y emprendedores compartirán ideas, proyectos y oportunidades para construir conjuntamente un ecosistema más innovador, colaborativo y sostenible para Cartagena y la región Caribe.

El Festival del Amor Consciente se consolida como una plataforma que conecta actores públicos y privados para promover un turismo regenerativo, fortalecer la identidad cultural de Cartagena y posicionar experiencias que generan valor para los viajeros y las comunidades anfitrionas.