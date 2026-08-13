Bloomberg Philanthropies verifica avances del proyecto de vendedores tradicionales en Cartagena

Una delegación de Bloomberg Philanthropies, liderada por Aparna Ramanan y Stephanie Garcia, se encuentra en Cartagena de Indias para conocer de primera mano los avances del proyecto ganador del Mayors Challenge 2025, que otorgó a la ciudad un premio de un millón de dólares para dignificar las condiciones de trabajo de los vendedores tradicionales del Centro Histórico.

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El Bloomberg Philanthropies Reto de Alcaldes es una iniciativa global que impulsa la innovación en gobiernos locales para mejorar la calidad de vida en las ciudades. A través de la implementación de estrategias audaces para transformar las cotidianidades de los ciudadanos y desarrollando las capacidades necesarias para modernizar los servicios que prestan.

Durante su visita, el equipo de Bloomberg recorrió las principales plazas del casco antiguo —Parque de Bolívar, Plaza de la Aduana y Torre del Reloj— donde dialogó con artistas plásticos, matronas del Portal de los Dulces, y vendedores de frutas, cocos y raspado, quienes son los beneficiarios directos de esta iniciativa.

Este martes, 11 de agosto, el alcalde Dumek Turbay Paz recibió a la delegación en su despacho, acompañado por María Mercedes Abondano, directora de la Oficina de Cooperación Internacional; Teremar Londoño, secretaria de Turismo; y Tannis Puello, directora de la Gerencia de Espacio Público.

“Fue un honor recibir a las responsables del programa, Aparna Ramanan y Stephanie Garcia, para una visita de campo destinada a evaluar los avances de la administración municipal mientras ponemos a prueba hipótesis e ideas, y comenzamos a escalar aquellas iniciativas que dan buenos resultados”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Como lo expresé en dicha ocasión, cuando nos sorprendimos al ganar este importante concurso mundial de ciudades, hoy quiero reiterar nuestra emoción y gratitud con estos recursos de cooperación internacional que servirán de forma exponencial para ponderar a nuestros actores de la economía popular, quienes a diario son los mejores anfitriones para turistas y locales. Esto es de las inversiones más gratificantes que hemos gestionado y brindado”.

La agenda de trabajo contempla sesiones técnicas sobre los ejes centrales del proyecto: el co-diseño de mobiliarios identitarios itinerantes —los nuevos carritos que integrarán pagos digitales y manejo de residuos—, el plan de formación y fortalecimiento de capacidades para los vendedores, y la exploración de alianzas público-privadas para garantizar la sostenibilidad de la iniciativa.

Cabe recordar que el pasado 26 de febrero, Cartagena fue seleccionada como ganadora del Mayor’s Challenge de Bloomberg, entre más de 630 postulaciones de 33 países como una de las 24 ciudades ganadoras a nivel mundial, junto a Barcelona, Seúl, Ciudad del Cabo y Boston, entre otras.

Con el premio de un millón de dólares, el Distrito beneficiará a 142 vendedores tradicionales del Centro Histórico mediante formación, acompañamiento integral y modernización de su mobiliario.

El proyecto busca reconocer a los vendedores tradicionales como patrimonio cultural vivo de la ciudad, incrementar de manera sostenible sus ingresos y consolidar un espacio público más ordenado y funcional.

“Este proyecto demuestra lo que se puede lograr cuando, de la mano de los ciudadanos, se entiende que el desarrollo comienza reconociendo la dignidad del trabajo y la identidad cultural de la ciudad”, señaló el alcalde Turbay.

Y agregó: “Entre los beneficiarios se encuentran vendedores de cocos y frutas, de raspao, artistas plásticas y matronas del Portal de los Dulces, así como sus núcleos familiares. Con este proyecto, decidimos dignificar el trabajo de nuestros vendedores tradicionales del Centro Histórico, reconociéndolos como patrimonio cultural vivo de la ciudad. Este proyecto, que pone en el centro a las personas, mejora el espacio público y transforma la experiencia tanto de residentes como de turistas”.

La visita de la delegación de Bloomberg Philanthropies reafirma el compromiso de la administración distrital con la innovación urbana y posiciona a Cartagena como referente internacional en la dignificación de la economía popular.

Más información: https://www.bloomberg.org/government-innovation/spurring-innovation-in-cities/mayors-challenge/