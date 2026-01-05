Ministro Sanguino denunciará ante la Corte a congresistas JotaPe y Garrido por afectar la soberanía

ACTUALIDAD

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que en las próximas horas interpondrá una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández conocido como “JotaPe Hernández”, la representante Lina María Garrido y otros actores políticos, por promover conductas que, según afirmó, afectan la soberanía y la integridad territorial de Colombia.

De acuerdo con Sanguino, los llamados a invasiones, la promoción de hostilidades o el incentivo de acciones contra el país no constituyen una opinión política, sino que podrían encuadrarse en delitos contemplados en el Código Penal, como por ejemplo el menoscabo de la integridad nacional (artículo 455) y la participación en hostilidades contra la patria (artículo 458).

El ministro subrayó, en medio de la tensión que se vive en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos, que la situación resulta aún más grave cuando este tipo de mensajes provienen de sujetos políticos, en especial congresistas, quienes están obligados a defender la Constitución y el orden jurídico.

En ese sentido, recordó que la Constitución establece que el presidente de la República simboliza la unidad nacional.

“Para quienes, siendo congresistas, andan invitando a una intervención militar de Estados Unidos sobre Colombia y contra el Presidente de la República, les recuerdo que la Constitución que juraron cumplir es absolutamente clara. Tendrán que responder ante la Corte Suprema de Justicia”, afirmó Sanguino.

La controversia se intensificó tras declaraciones de la representante Lina María Garrido, quien a través de redes sociales defendió la instalación de una base antinarcóticos de Estados Unidos en Colombia como parte de su propuesta política, en el marco de su aspiración al Senado por el partido Cambio Radical.