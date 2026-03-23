Colombia y China refuerzan alianza estratégica en medio de nuevos proyectos e intercambio comercial

En dialogo con Caracol Radio el embajador de China en Colombia Zhu Jingyang resaltó que la cooperación entre Colombia y China ha sido elevada al nivel de asociación estratégica y que la adhesión del país suramericano a la iniciativa “La Franja y la Ruta” ha abierto nuevas oportunidades de inversión y desarrollo. “Estamos aumentando enormemente inversiones chinas aquí en Colombia, haciendo proyectos relevantes de infraestructura, de transición energética, formando ingenieros colombianos y apoyando importantes proyectos de desarrollo del país”, afirmó.

El embajador también subrayó el mensaje del presidente Xi Jinping enviado en el marco de la CELAC, que busca fortalecer la relación de China con América Latina y el Caribe. “Gracias al liderazgo del presidente Xi Jinping y del mandatario Gustavo Petro anunciamos cinco programas de cooperación China-CELAC y más de 40 medidas estratégicas de apoyo en áreas como infraestructura y transición energética. Lo que necesitamos es insistir en los consensos para la cooperación y el apoyo recíproco”, indicó.

Uno de los proyectos más destacados de esta colaboración es el Metro de Bogotá, cuyo avance supera el 72%, con ocho trenes ya en la capital. “El objetivo es superar el 90% al cierre de 2026 y garantizar la operación comercial en 2028. Además, con la apertura de la licitación del proyecto INA2, reitero nuestro interés de China para seguir apoyando a Colombia en esta expansión del Metro”, aseguró Zhu Jingyang.

En el terreno comercial, la reciente decisión de Colombia de aplicar un arancel del 35% a la importación de productos de acero, hierro y metalmecánica desde China marca un desafío en la relación económica. El embajador enfatizó la necesidad de diálogo: “creemos que a través de consultas y negociaciones se pueden alcanzar mejores resultados que beneficien a ambos países. Ejemplos recientes de negociaciones con Estados Unidos muestran que el diálogo siempre ofrece soluciones más racionales que la imposición simplista de aranceles”.

Zhu Jingyang destacó que la cooperación bilateral continúa consolidándose, con oportunidades para atraer inversión, transferencias de tecnología y fortalecer la infraestructura estratégica de Colombia, manteniendo la relación con China como un modelo de colaboración en América Latina y el Caribe.