Joven turbaquero fue hallado sin vida en costas de Cartagena

Sobre el sector Playetas, zona insular del distrito de Cartagena (Bolívar), en desarrollo de una operación de búsqueda y rescate (SAR), se desplegó un Bote Patrullero, tras el reporte de la desaparición de Fernando Lara, natural de Turbaco- Bolívar y quien se encontraba desarrollando actividades de natación.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Posteriormente, pescadores de la zona localizaron al ciudadano aproximadamente a 500 metros del punto de la desaparición, siendo evacuado con apoyo de habitantes del sector hacia el centro de salud de Barú, donde, se confirmó su fallecimiento.

La operación fue finalizada y el caso quedó a disposición Medicina Legal, donde ingresaron los restos mortales.