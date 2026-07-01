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01 jul 2026 Actualizado 15:18

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Cartagena

Joven turbaquero fue hallado sin vida en costas de Cartagena

La Armada de Colombia participó en el procedimiento de búsqueda

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Sobre el sector Playetas, zona insular del distrito de Cartagena (Bolívar), en desarrollo de una operación de búsqueda y rescate (SAR), se desplegó un Bote Patrullero, tras el reporte de la desaparición de Fernando Lara, natural de Turbaco- Bolívar y quien se encontraba desarrollando actividades de natación.

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Posteriormente, pescadores de la zona localizaron al ciudadano aproximadamente a 500 metros del punto de la desaparición, siendo evacuado con apoyo de habitantes del sector hacia el centro de salud de Barú, donde, se confirmó su fallecimiento.

La operación fue finalizada y el caso quedó a disposición Medicina Legal, donde ingresaron los restos mortales.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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