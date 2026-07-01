Hospital del Sur de Sincelejo abrió sus puertas y ya atiende a usuarios de todas las EPS

Sincelejo

El Hospital del Sur de Sincelejo inició oficialmente operaciones este miércoles primero de julio, cumpliendo el anuncio realizado por la administración municipal y ampliando la oferta de servicios de salud para la capital sucreña.

El centro asistencial, que funciona en la IPS La Campiña, atenderá a los afiliados de todas las EPS con presencia en la región y busca acercar la atención médica a miles de familias, especialmente a los habitantes de los barrios del sur de Sincelejo, quienes durante años debieron desplazarse hasta el centro de la ciudad para acceder a consultas, urgencias y otros servicios.

Con la puesta en funcionamiento del hospital, los usuarios podrán recibir atención en urgencias, consulta externa, hospitalización, laboratorio clínico, rayos X, ecografías, odontología, vacunación, citologías, toma de muestras, servicio de ambulancia y atención de partos.

Además, ofrecerá programas de Promoción y Mantenimiento de la Salud, así como atención en psicología, nutrición, trabajo social y cursos de preparación para la maternidad y la paternidad.

Para la dotación del Hospital del Sur se realizó una inversión cercana a los ocho mil millones de pesos, destinada a equipos médicos y tecnología hospitalaria.

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La apertura del nuevo centro asistencial también representa un impacto en materia de empleo, con la generación de más de cien puestos de trabajo entre personal médico, asistencial, administrativo y de apoyo, fortaleciendo la red pública de atención en salud en Sincelejo.