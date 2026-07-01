Gobernación de Sucre habilita centro de acopio pro damnificados por terremoto en Venezuela

Gobernación de Sucre habilita centro de acopio para damnificados por terremoto en Venezuela

Sincelejo

Ante la difícil situación que enfrentan miles de familias venezolanas tras el fuerte terremoto que sacudió varias comunidades y dejó graves afectaciones, en Sucre comenzó una campaña de solidaridad para recolectar ayudas humanitarias destinadas a los damnificados.

La Gobernación de Sucre habilitó un centro de acopio para recibir donaciones de ciudadanos, empresas y organizaciones que deseen sumarse a este gesto de apoyo con los hermanos venezolanos que hoy intentan recuperarse de una de las emergencias más complejas de los últimos tiempos.

El punto de recolección funciona en las oficinas de Inclusión Social, ubicadas en la entrada principal de la Gobernación de Sucre, al costado izquierdo.

Las ayudas se recibirán en jornada continua de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 2:00 de la tarde a 6:00 de la tarde, hasta el próximo 3 de julio.

La campaña busca reunir alimentos no perecederos como arroz, aceite, granos, pastas, enlatados, panela y harina, entre otros productos de la canasta básica.

También se recibirán insumos médicos y elementos de primera necesidad que contribuyan a aliviar las condiciones de las personas afectadas por el desastre.

Desde la administración departamental destacaron que cualquier aporte puede marcar la diferencia para quienes han perdido viviendas, pertenencias o enfrentan dificultades para acceder a alimentación y atención básica tras la emergencia.

La iniciativa cuenta además con el respaldo de entidades y organizaciones vinculadas a la atención social y humanitaria, que trabajarán en la consolidación y entrega de las ayudas hacia las zonas afectadas.

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Las personas interesadas en participar pueden obtener mayor información a través de la línea de WhatsApp 323 220 4022.

La invitación es a que los sucreños se sumen a esta jornada solidaria y extiendan una mano amiga a las familias venezolanas que hoy necesitan apoyo para empezar a reconstruir sus vidas.