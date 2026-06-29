Así fue encuentro entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y la gobernadora de Sucre

Así fue el primer encuentro entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y la gobernadora de Sucre. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) / LUIS ACOSTA

Sincelejo

El encuentro se dio recientemente en el municipio San Benito Abad, durante la eucaristía de acción de gracia del presidente electo Abelardo de la Espriella tras su triunfo el pasado 21 de junio. Desde este sitio, la gobernadora de Sucre, Lucy García, planteó proyectos estratégicos para el departamento como una solución integral para La Mojana y la puesta en marcha de los acueductos regionales de Sabanas, Montes de María y Golfo de Morrosquillo.

Tras lo expuesto, el presidente electo expresó que “esto es una promesa al Cristo de San Benito y aquí estoy con la señora gobernadora de Sucre. Acabo de decir que vamos a iniciar la patria milagro para Sucre y todos los municipios del departamento”.

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“Aquí cuentan con un presidente que le dará la mano a este pueblo que se merece todo. Hay un hijo del Caribe en la Presidencia de la República y llegaré a darle a Sucre el lugar de grandeza que se merece. Con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo colombiano”, agregó.

Por su parte, la mandataria departamental manifestó que “este primer diálogo dejó un mensaje alentador: existe disposición para trabajar de la mano con las regiones y construir, desde los territorios, soluciones a los grandes retos del país. El departamento de Sucre espera que esa voluntad se traduzca en acciones para acelerar los proyectos que transformen la calidad de vida de su gente”.