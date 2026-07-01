Julián Quiñones, contundente tras avanzar en el Mundial: “Que jueguen en Europa no los hace mejores”

Julián Quiñones fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) del triunfo de México 2-0 sobre Ecuador, resultado que aseguró la clasificación del combinado azteca a los octavos de final de la Copa Mundial 2026. El delantero abrió el marcador al minuto 32 y fue una de las piezas más importantes en el esquema ofensivo del equipo.

Quiñones disputó 80 minutos, registró 17 pases precisos de 23 intentados (74 % de efectividad) y fue determinante para que México mantuviera el liderato de su grupo.

Esto dijo el jugador

Tras el compromiso, el atacante destacó la importancia del resultado y el compromiso del plantel.

“Sabemos lo que nos estábamos jugando y no queríamos decepcionar a nuestras familia y a todos los mexicanos que nos apoyan. Hoy nos jugamos la vida”.

Le puede interesar: España vs. Austria: Prográmese con el partido de Lamine Yamal en la Copa del Mundo 2026

El delantero también valoró el momento personal que atraviesa y agradeció el respaldo recibido por sus compañeros y la afición.

“Hoy se me está dando la oportunidad y la estoy aprovechando al máximo gracias a toda la gente que me ha apoyado, a esta selección, al cuerpo técnico y a mis compañeros. Lo único que siento es felicidad por el trabajo que estamos haciendo en lo grupal. Ya en lo individual vienen todas las cosas buenas”.

Quiñones resaltó además el papel de los aficionados durante el Mundial.

“Todo ese apoyo que la afición nos ha dado, la gente que viene al estadio, los que están en casa y los que nos apoyan en redes sociales siempre nos inspira para sacar lo mejor de nosotros, para entregarlo todo en la cancha. Eso te llena de mucha emoción”.

Le puede interesar: Así quedó la tabla de máximos goleadores del Mundial 2026 tras doblete de Mbappé y gol de Haaland

El atacante también respondió a quienes cuestionan el nivel de los futbolistas que militan fuera de Europa.

“Aunque algunos no estemos en Europa, eso no quiere decir que no trabajamos al máximo para estar al 100 % con nuestra selección. Aunque ellos estén en Europa, eso no quiere decir que sean mejores que cualquier jugador de nosotros. Nosotros siempre trabajamos para estar a tope en la selección y hoy se vio”.

Finalmente, el delantero evitó entrar en polémicas por las críticas que recibió en el pasado y prefirió enfocarse en el presente.

“Si cuando me criticaban nunca dije nada, ahora no voy a decirlo. En los momentos felices es lo que menos se piensa. Estoy contento por el resultado de hoy. Siempre feliz de vestir esta camiseta y entregar lo mejor de mí”.