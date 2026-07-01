¿Cuándo se celebrará el Onomástico de Pasto? Alcaldía tiene lista la fecha

Pasto - Nariño

El pasado 24 de junio se conmemoró el onomástico de Pasto en honor a San Juan Bautista, fecha en la que se desarrollaron eventos protocolarios, una misa de acción de gracias y la sesión solemne del Consejo de Pasto.

Sin embargo, debido a que esta fecha era muy cercana a los comicios presidenciales y la celebración del Mundial de Fútbol, las autoridades decidieron aplazar la celebración cultural por lo que anunciaron los preparativos para la programación cultural y músical que se desarrollará durante la primera semana de septiembre.

El alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, destacó la importancia de la fecha para la capital nariñense y expresó su deseo de que los proyectos y propuestas planteados para la ciudad puedan avanzar con el respaldo del nuevo Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que se recortaron varios presupuestos del nivel nacional.

Por su parte, la secretaria de Cultura, María Mercedes Figueroa, confirmó que la celebración cultural del Onomástico de Pasto se mantendrá durante la primera semana de septiembre, tal como ocurrió el año anterior con una programación que contempla el Concurso Internacional de Tríos, Galeras Rock, Domingo de Salsa, la Feria Pasto Hecho a Mano, además del Festival Internacional de Teatro, el Festival Internacional de Cine, el Salón de Arte San Juan de Pasto y el Festival de Jazz.

La funcionaria aclaró que actualmente se adelantan gestiones para asegurar los recursos necesarios para la realización del evento, cuya inversión proyectada ronda los 3.500 millones de pesos, y aseguró que una de las prioridades será garantizar espacios para los artistas locales, junto con la participación de invitados nacionales e internacionales.