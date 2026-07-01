🔴EN VIVO Bélgica vs. Senegal: minuto a minuto y transmisión del partido HOY

Bélgica llega a la fase de eliminación directa tras protagonizar una de las recuperaciones más llamativas de la fase de grupos. Después de no conseguir victorias en sus dos primeras presentaciones, los europeos cerraron con una contundente goleada 5-1 sobre Nueva Zelanda que les permitió quedarse con el primer lugar de su grupo. Ese resultado no solo representó su mayor victoria en una Copa del Mundo, sino que también confirmó el crecimiento futbolístico de un equipo que acumula una extensa racha de 16 partidos sin perder.

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Senegal, por su parte, también encontró la clasificación en la última jornada. Luego de dos derrotas consecutivas, el conjunto africano reaccionó con una goleada 5-0 frente a Irak, resultado que le permitió avanzar como uno de los mejores terceros del torneo. Sus encuentros han sido de los más entretenidos del Mundial, aunque la fragilidad defensiva mostrada frente a selecciones europeas genera dudas antes de este exigente compromiso.

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El duelo enfrenta a dos equipos que llegan impulsados por goleadas, pero con realidades distintas. Bélgica buscará mantener el nivel mostrado en su última presentación y confirmar su candidatura al título, mientras que Senegal intentará romper su mala racha en cruces mundialistas frente a rivales europeos y escribir una nueva página en su historia con una clasificación a los octavos de final.

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