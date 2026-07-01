Agencias de viajes rechazan nuevo impuesto a tiquetes internacionales: “ya tienen IVA del 19%”

El gremio de las agencias de viajes, Anato, expresó su preocupación por el decreto 0625 de 2026 del Ministerio de la Igualdad, que pone un nuevo impuesto de un dólar por la compra de tiquetes al exterior.

Los recursos recaudados, afirmó la cartera en liquidación, serán administrados por el ICBF y estarán destinados a financiar planes de prevención y lucha contra la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes - ESCNNA y la pornografía infantil.

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Sin desconocer la importancia de proteger a la niñez, el gremio resaltó que esta nueva carga tributaria “podría afectar el crecimiento del turismo y, a su vez, la conectividad y el desarrollo económico del país. Hoy los tiquetes aéreos ya tienen un IVA del 19%”, afirmó Anato.

En este sentido, Paula Cortés, presidente de Anato, aseveró que el objetivo de financiar planes de prevención y lucha contra la explotación de menores se debe lograr sin generar mayores costos para los viajeros.

El gremio además señaló que la normativa turística ya contempla mecanismos para financiar políticas de prevención y campañas sobre esta materia.

Específicamente, el artículo 43 de la Ley 300 de 1996, modificado por la Ley 1101 de 2006, establece que un porcentaje de los recursos del Fondo Nacional de Turismo - FONTUR, definido anualmente por su Consejo Directivo, así como las multas impuestas a prestadores de servicios turísticos en ejecución de la Ley 679 de 2001, deben destinarse a este propósito.

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“Hemos sido reiterativos en la necesidad de establecer una tarifa del IVA del 5% aplicable a los tiquetes aéreos de pasajeros y otros servicios conexos del sector. En ese sentido, preocupa que se reglamente un nuevo cobro al viajero internacional cuando ya existen instrumentos normativos y sectoriales para apoyar acciones de prevención, formación y sensibilización frente a esta problemática”, indicó la dirigente gremial.

Finalmente, Cortés reiteró que mantendrán una postura constructiva buscando que cualquier decisión cumpla su objetivo social sin impactar los viajes ni el turismo.