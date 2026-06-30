No es aceptable que un ministro se refiera así de una magistrada: Lombana responde a Benedetti

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana se pronunció sobre los señalamientos y expresiones en su contra realizadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y aseguró que el caso no debe verse como un asunto personal, sino como un ataque a la administración de justicia.

Lombana explicó que la diligencia adelantada corresponde a una declaración ordenada por la Procuraduría dentro del proceso que se abrió por las manifestaciones del ministro durante una actuación judicial que su despacho realizaba en la residencia de Benedetti. El jefe de la cartera de Interior la llamó “loca”, “demente” y “delincuente”.

Frente a las expresiones descalificadoras del jefe de la cartera política, quien en diferentes ocasiones se ha referido a ella de manera ofensiva, la magistrada afirmó que lo relevante no es un agravio individual, sino el impacto que tienen este tipo de mensajes cuando provienen de un alto funcionario del Estado.

“Esto no es un agravio personal. Lo relevante aquí es el agravio a la justicia, a la administración de justicia por parte de un alto funcionario como el ministro del Interior”, señaló Lombana.

La magistrada indicó que no busca centrar la discusión en su condición de mujer, sino en su papel como integrante de la Corte Suprema de Justicia y en la responsabilidad que tienen los funcionarios públicos que ocupan altas dignidades.

“Las personas públicas deben ser aquellas que demuestran que tienen las calidades personales, no solamente las profesionales, para representar estas altas dignidades en el Estado”, afirmó.

Lombana también rechazó que las actuaciones judiciales puedan interpretarse como asuntos personales y explicó que los funcionarios judiciales cumplen sus funciones sin tener relaciones previas con las personas investigadas.

Además, hizo un llamado a la protección institucional de quienes administran justicia y aseguró que los ataques contra jueces y magistrados son frecuentes, pero que existe una diferencia cuando las descalificaciones provienen de altos funcionarios.

“Los ataques personales siempre van a venir, y esos, justificados o no, pues se reciben. Pero lo que no es aceptable es que un ministro de tan alto nivel se refiera en estos términos a una magistrada en ejercicio, o a cualquier funcionario que tenga por función administrar justicia”, dijo la magistrada de la Sala de Instrucción.