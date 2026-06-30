México vs Ecuador, dieciseisavos de final del Mundial 2026: fecha, hora y cómo seguir el partido. (Photo by Ryan Pierse - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ryan Pierse - FIFA

¡Una de las locales define su futuro en el Mundial 2026! La Selección de México, que viene de cumplir con una primera fase histórica, se enfrenta con su similar de Ecuador en el mítico Estadio Azteca, por los dieciseisavos de final del certamen.

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Como se mencionó anteriormente, el cuadro de la Concacaf hizo un pleno en el Grupo A, luego de vencer con autoridad a Chequia en la primera fecha, derrotar con lo justo a Corea del Sur y no pasar afugias ante Sudáfrica. Lo anterior le permitió hacer 9 de 9 puntos en esta instancia, algo que no había logrado nunca, ser líder de su grupo y mantenerse jugando en su país.

Del otro lado de la vereda está un conjunto ecuatoriano, que viene de conseguir un milagro. A pesar de haber perdido con Costa de Marfil en su debut e igualar con una sorpresiva Curazao, los de Sebastián Beccacece dieron el golpe al derrotar 2-1 a Alemania. El triunfo más destacado del último tiempo para aquel país.

Ahora, ambos seleccionados se ven las caras en una ronda definitiva de la Copa del Mundo, suceso que no había ocurrido en toda la historia. El único antecedente en este tipo de torneos se produjo durante la fase de grupos de Corea-Japón 2022, certamen en el que los manitos triunfaron por 2-1.

Fecha, hora y cómo seguir el partido México vs Ecuador

El partido entre México y Ecuador, válido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, está programado para el martes 30 de junio, a partir de las 8 de la noche (hora colombiana).

Recuerde que este y los demás partidos de la fase decisiva del campeonato del mundo las podrá seguir por la transmisión de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio, así como por el minuto a minuto EN VIVO de la página web de Caracol Deportes.

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