Mabel Katz, experta internacional en Ho’oponopono, ofrece herramientas para liberarnos del estrés

Mabel Katz, la reconocida conferencista internacional, referente en el mundo de habla hispana en la técnica hawaiana del Ho’oponopono y divulgadora de la técnica Zero Frequency 2.0, nos comparte herramientas para liberarnos del estrés, liberar bloqueos y conectar con La Paz interior.