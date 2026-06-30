Libertad y vida consciente: Carolina Angarita presenta su propuesta para dejar atrás la postergación
¿Cómo conectar con la libertad de decisión para vivir una vida mucho más consciente? Carolina Angarita, conferencista experta en crecimiento personal, nos comparte su propuesta para dejar de postergar nuestros deseos y expandir todo nuestro potencial.
Libertad y vida consciente: Carolina Angarita presenta su propuesta para dejar atrás la postergación
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