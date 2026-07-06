La conexión vital entre el estrés y el sueño: herramientas efectivas de la psiquiatra Vicky Pérez

Existe una estrecha relación entre el estrés y el sueño. La doctora Vicky Pérez Restrepo, médica psiquiatra, autora del libro Recarga tu pila, nos comparte herramientas sencillas pero poderosas para regular nuestro sistema y poder vivir de manera mucho más saludable.