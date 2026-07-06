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06 jul 2026 Actualizado 13:30

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La conexión vital entre el estrés y el sueño: herramientas efectivas de la psiquiatra Vicky Pérez

Existe una estrecha relación entre el estrés y el sueño. La doctora Vicky Pérez Restrepo, médica psiquiatra, autora del libro Recarga tu pila, nos comparte herramientas sencillas pero poderosas para regular nuestro sistema y poder vivir de manera mucho más saludable. 

La conexión vital entre el estrés y el sueño: herramientas efectivas de la psiquiatra Vicky Pérez

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