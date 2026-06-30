Así reaccionó la prensa mundial tras eliminación de Alemania luego de derrota frente a Paraguay

Una de las grandes sorpresas de la Copa Mundial 2026 se dio con la eliminación de la selección alemana, que llegaba con grandes aspiraciones al título, por parte de Paraguay, que tuvo problemas en el arranque del torneo y que logró clasificar como una de las mejores terceras de la fase de grupos.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se fue adelante en el marcador al minuto 42′, con anotación de Julio Enciso; aunque trató de contener a los alemanes, el empate llegó al 54′ con gol de Kai Havertz. El resultado obligó a que se jugara tiempo extra y, posteriormente, todo se definió en los penales, donde el arquero paraguayo, Orlando Gill, fue la figura para dejar por fuera a los dirigidos por Nagelsmann.

Tras este resultado y la tempranera eliminación de Alemania, la prensa internacional no escondió su asombro y sorpresa por la gran victoria conseguida por el conjunto paraguayo; así lo titularon algunos de los medios más importantes del mundo.

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Reacciones de la prensa mundial por eliminación de Alemania

Bield - Alemania

El medio alemán mostró su descontento con la eliminación de su selección y tituló: "¡Otra humillación mundialista!" y ”Esto pasó en la noche de la vergüenza". De acuerdo con el portal, se dio nuevamente una eliminación prematura por tercera vez consecutiva, y aseguró que el futuro del técnico se encuentra en el aire.

Igualmente, afirmó que el equipo de Nagelsmann tuvo una participación lamentable, con una actuación lenta, aburrida y letárgica, que es otra pesadilla del fútbol alemán.

Die Zeit - Alemania

Desde la eliminación de su selección nacional, el portal Die Zeit ha publicado en múltiples oportunidades criticando al equipo y a su técnico. Uno de sus artículos fue titulado “Generación trauma del fútbol”, asegurando que, si bien algunas partes habían fallado en su misión, otros como Joshua Kimmich habían dado todo, pero finalmente no habían logrado llevar al equipo a una fase más lejana.

The Guardian - Inglaterra

Uno de los periódicos más importantes de Inglaterra también reseñó la hazaña paraguaya, titulando: “Panenka a Paraguay: se acabó la racha de 50 años de Alemania ganando en tandas de penaltis”.

De acuerdo con el diario británico, Alemania quedó eliminada en la tanda de penaltis, un “resultado que resulta increíble para cualquiera que haya seguido el fútbol internacional en los últimos 50 años”.

L’Équipe - Francia

El diario francés habló sobre la figura del partido, el portero paraguayo Orlando Gill, titulando: “Inseguro de su titularidad, criticado tras el primer partido y, finalmente, héroe para Paraguay: Orlando Gill, el portero que eliminó a Alemania”.

En su portal, aseguraron que: “Eran solo los dieciseisavos de final, pero Orlando Gill sin duda merecía una medalla por su actuación... Eso valió la pena, incluso con lágrimas en los ojos”.

La Nación - Paraguay

Los protagonistas de la hazaña no se podían quedar atrás. La Nación de Paraguay tituló su edición: “El pueblo disfruta del hermoso presente de sus leones. Albirroja, garra y corazón”.

El diario describió lo que se vivió en Asunción, capital paraguaya, tras la histórica clasificación: “Más de 60 mil personas se congregaron en el centro histórico de Asunción para los festejos, que fueron una fiesta”.