La población con trabajo en Cali aumentó en más de 43 mil personas entre marzo-mayo 2026

En Cali el número de ocupados aumentó en 43,6 mil personas, mientras que la población desocupada se redujo en 3,6 mil,

La Cámara de Comercio de Cali aseguro que, durante el trimestre marzo–mayo de 2026, el mercado laboral de Cali y su Área Metropolitana, mantuvo un balance favorable, con reducción del desempleo, expansión de la ocupación y mayor participación laboral.

Según el ente gremial, la tasa de desocupación se ubicó en 8,6%, el nivel más bajo para este periodo desde 2007, equivalente a 108 mil personas desempleadas (−3,6 mil frente a un año atrás). A su vez, la población ocupada aumentó en 43,6 mil personas (+3,9% anual), el mayor crecimiento porcentual entre las principales áreas metropolitanas.

En términos de composición, el empleo formal creció 4,6%, por encima del crecimiento del empleo informal (3,2%), y la informalidad disminuyó levemente hasta 47,4% (547 mil ocupados).

Sin embargo, sostiene la Cámara de Comercio de Cali, persisten retos en la calidad y estabilidad del empleo, pues cerca de la mitad de los ocupados continúa en la informalidad y el aumento neto de la ocupación se concentró en trabajadores por cuenta propia.

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