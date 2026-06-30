Día del Campesino en Santa Catalina rindió homenaje a cerca de 300 personas

Cerca de 300 campesinos provenientes de Galerazamba, Pueblo Nuevo, Loma de Arena, Colorado, El Hobo y la cabecera municipal participaron en la gran celebración del Día del Campesino, organizada por la Alcaldía de Santa Catalina en el Centro de Integración Ciudadana (CIC), como un reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el compromiso de quienes impulsan el desarrollo del campo catanero.

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La jornada, que inició desde las 9:00 de la mañana, estuvo cargada de actividades de integración y bienestar para los asistentes. Durante el evento se entregaron rulas y limas como herramientas para fortalecer las labores agrícolas, además de rifarse diversos premios entre los participantes, entre ellos gorras, termos para café, termos para agua, ollas, hamacas, toldos y otros implementos de gran utilidad para el trabajo en el campo.

Como parte de la celebración, también se realizó la rifa de una novilla y varios cerdos, incentivos que fueron recibidos con entusiasmo por los campesinos presentes. Asimismo, los asistentes compartieron un tradicional sancocho y disfrutaron de una programación cultural amenizada por una banda musical y un grupo de gaitas, que llenaron de alegría este importante encuentro.

El alcalde de Santa Catalina, Arnaldo Beltrán, destacó el papel esencial que desempeñan los campesinos en el crecimiento del municipio y expresó su agradecimiento por la labor que realizan día tras día.

“Hoy celebramos a quienes con esfuerzo, dedicación y amor por la tierra hacen posible el desarrollo de nuestro municipio. Ustedes son el orgullo de Santa Catalina y una pieza fundamental para garantizar la seguridad alimentaria y el progreso de nuestra región. Gracias por su incansable trabajo; desde esta administración seguiremos impulsando acciones que dignifiquen su labor y fortalezcan nuestro campo.”, manifestó el mandatario.

Con esta conmemoración, la Alcaldía de Santa Catalina reafirma su compromiso con el bienestar de las comunidades rurales y con el fortalecimiento del sector agropecuario, promoviendo espacios de reconocimiento para quienes, con su trabajo diario, contribuyen al desarrollo económico y social del municipio.