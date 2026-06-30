“Dai Dai” rompe récords y alcanza el #2 global en Spotify

La canción oficial de la Copa Mundial FIFA 2026, “Dai Dai”, continúa consolidándose como uno de los mayores fenómenos musicales ligados al torneo.

El tema, interpretado por Shakira y Burna Boy, alcanzó el puesto #2 en el ranking global de Spotify, un logro que la crítica califica como histórico y sin antecedentes para una producción vinculada al Mundial.

Los números actuales reflejan el alcance internacional de la canción: más de 268 millones de visualizaciones en YouTube, más de 110 millones de reproducciones en Spotify, el #1 en la lista global de iTunes y ahora el #2 en Spotify Global.

Estas cifras confirman la magnitud del impacto de “Dai Dai”, que ha logrado conectar con audiencias de distintas regiones y culturas.La crítica especializada asegura que la colaboración entre Shakira y Burna Boy representa un hito en la historia de los himnos mundialistas.

La mezcla de ritmos latinos y africanos sumada a la fuerza interpretativa de ambos artistas, ha dado como resultado una propuesta multicultural que trasciende fronteras y se convierte en símbolo de unión global.

El éxito de “Dai Dai” también se ha visto impulsado por la gira actual de Shakira en Estados Unidos, donde la canción ha ganado protagonismo en sus presentaciones en vivo.

La exposición internacional del Mundial y la presencia de la artista colombiana en escenarios clave han reforzado la difusión del tema, que se ha convertido en parte esencial de la banda sonora del torneo.

Más allá de las cifras, “Dai Dai” representa un fenómeno cultural que reafirma el poder de la música para acompañar y amplificar la emoción del fútbol. La canción se suma a la tradición de himnos mundialistas que han marcado generaciones.

Con este nuevo logro, Shakira y Burna Boy consolidan su lugar en la historia de la música vinculada al deporte, demostrando que un tema puede trascender el evento para convertirse en un referente global.

La expectativa ahora se centra en si “Dai Dai” logrará alcanzar el primer puesto en Spotify, lo que marcaría un nuevo récord para una canción oficial del Mundial.