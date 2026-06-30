95 incendios forestales se han atendido este año en Pasto

Pasto-Nariño

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto confirmó que con corte a la fecha se han atendido noventa y cinco emergencias relacionadas con incendios forestales y diferentes tipos de quemas que han ocasionado que además de poner en riesgo la seguridad de las comunidades causan graves afectaciones al medio ambiente.

Del total de casos registrados según el organismo de socorro, 12 corresponden a incendios forestales, 66 a quemas prohibidas y 17 a quemas de residuos, con lo que se evidencia que la mayoría de estas emergencias se derivan de acciones humanas que pueden evitarse.

Las altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos, propias de esta temporada del año incrementan el riesgo de propagación del fuego, de ahí que cualquier fuente de calor se convierte en una amenaza para los ecosistemas, las viviendas cercanas y la vida de las personas.

Desde el Cuerpo de Bomberos en la capital de Nariño se reiteró el llamado para que se evite cualquier práctica que pueda generar emergencias, e hizo énfasis en la realización de quemas para la preparación de terrenos, una de las prácticas que se presenta con mayor frecuencia y que originan incendios. Sumado a la disposición inadecuada de residuos, la quema de basura, el abandono de fogatas y el arrojo de colillas de cigarrillo o elementos de vidrio en zonas con vegetación.

Recomendaciones para prevenir incendios forestales

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto invita a la ciudadanía a adoptar medidas de prevención que contribuyan a proteger los ecosistemas y evitar emergencias: