“Solidaridad por Venezuela”, una iniciativa de Prisa Media y la gobernación de Norte de Santander

Norte de Santander

Este martes 30 de junio, desde las 7:00 de la mañana, el parqueadero Los Naranjos de la gobernación de Norte de Santander, estará habilitado para recibir ayuda humanitaria que será enviada desde Cúcuta hacia Venezuela.

“Tenemos un sentimiento de profundo dolor por lo sucedido en la hermana República Bolivariana de Venezuela. De verdad eso nos ha golpeado el corazón, pero eso también nos ha logrado activar a nosotros toda nuestra batería de solidaridad”, expresó a Caracol Radio, Rafael Sanín, gobernador encargado.

A esta iniciativa de Prisa Media en Norte de Santander, se unen los organismos de socorro en zona de frontera, la iglesia católica, autoridades y medios aliados, en pro de reunir la mayor cantidad de ayuda humanitaria para las más de 12.700 familias que lo perdieron todo, tras los terremotos que sacudieron las costas de ese país, el pasado 24 de junio.

“Gracias a toda esta iniciativa que se ha tomado, también en compañía de todos los miembros del Consejo Departamental de Riesgos, de la Policía Nacional, de la Defensa Civil, de bomberos, de toda la institucionalidad y de los organismos de apoyo y de emergencia, también del liderazgo de Caracol Radio Cúcuta para que estemos todos en este momento, más que nunca, juntos por Venezuela. Creo que este es un momento en que Dios también nos permite sensibilizarnos frente a esa gran oportunidad que tenemos nosotros del tejido humano y poder apoyar y respaldar a esta República hermana de Venezuela”.

¿Qué se puede donar?

Las donaciones que pueden hacer llegar al parqueadero Los Naranjos de la gobernación de Norte de Santander son:

Alimentos no perecederos.

Ropa en buen estado.

Frazadas.

Útiles de aseo.

Alimentos para mascotas.

Así mismo, es importante resaltar que, si su ayuda no logra llegar a la gobernación de Norte de Santander, la puede hacer llegar a las oficinas del CEGIRD FRONTERIZO, ubicado en la avenida 2 #24-56 del barrio García Herreros de Cúcuta.