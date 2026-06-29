Procuraduría formula cargos contra exalcalde de Santa Fe de Antioquia por irregularidades en el PAE

Santa Fe de Antioquia será la sede del primer Festival del Pensamiento de Prisa Media. | Foto: Getty Images / anamejia18

Santa Fe de Antioquia

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde del municipio de Santa Fe de Antioquia, Andrés Felipe Pardo Serna y dos de sus exsecretarios por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2022.

Según el ente de control, los funcionarios no aseguraron la prestación del servicio desde el primer día de clases en enero, sino que este apenas comenzó a finales de abril, dejando sin alimentación a los estudiantes durante casi cuatro meses del año escolar.

Junto a Pardo Serna fueron investigados el exsecretario de Servicios Administrativos, Félix Antonio Giraldo, y el exsecretario de Salud y Protección Social, Jorge Mario Sánchez Palacio. La Procuraduría les atribuye una falta grave por culpa grave.

Las investigaciones apuntan a fallas en la planeación del contrato. Al parecer, la Alcaldía condicionó el inicio del PAE a la llegada de recursos de la Gobernación de Antioquia, pese a que disponía de presupuesto propio para poner en marcha el programa desde el comienzo del calendario académico.

Esta situación generó críticas en su momento por afectar uno de los programas más sensibles para la población estudiantil del municipio.

Los investigados podrán ahora presentar sus descargos ante la Procuraduría. El proceso disciplinario sigue en curso y podría derivar en sanciones si se confirma la responsabilidad.