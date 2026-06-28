Los vuelos entre Teherán y Dubái se reanudarán el lunes, según la prensa iraní

Los vuelos entre Teherán y Dubái se reanudarán el lunes, informó la prensa estatal iraní este domingo, apenas unas semanas después de que Irán atacara objetivos en Emiratos Árabes Unidos con drones y misiles durante la guerra en Oriente Medio.

La televisión estatal iraní y otros medios de prensa citaron a Ramin Kashefazar, director del aeropuerto Imán Jomeini, de Teherán, quien afirmó que “se han hecho los arreglos necesarios para reabrir la ruta Teherán–Dubái en el aeropuerto Imán Jomeini”.

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Los billetes estaban disponibles para su compra en la página web de la aerolínea británica Sepehran para el vuelo del lunes a Dubái a las 10:40 (07:30 GMT).

El aeropuerto de Dubái fue atacado en repetidas ocasiones con drones durante la guerra en Oriente Medio, lo que obligó a suspender vuelos en varias ocasiones.

Irán respondió a los ataques de Estados Unidos e Israel con lanzamientos de misiles y drones a través del Golfo, pero afirmó que había atacado intereses estadounidenses y no infraestructuras civiles.

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Antes de la guerra, el aeropuerto de Dubái era el más transitado del mundo en cuanto a pasajeros internacionales, aunque el número de viajeros cayó un 66% interanual a raíz del conflicto.

La guerra se encuentra detenida desde abril por un alto el fuego, pese a los frecuentes intercambios de disparos, mientras Estados Unidos e Irán se encuentran actualmente a la mitad de un período de 60 días para negociar un acuerdo de paz duradero.