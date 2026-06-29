Embajada de Estados Unidos en Colombia anuncia a Hugo Guevara como nuevo Encargado de Negocios

Banderas de Estados Unidos y Colombia, imagen de referencia - Getty Images / BABAOUI CHOUAAIB

La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció este 29 de junio la llegada de Hugo Guevara como nuevo Encargado de Negocios, quien asumirá el liderazgo de la misión diplomática estadounidense en el país.

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De acuerdo con la representación diplomática, Guevara reemplaza a Jarahn Hillsman, quien concluye su asignación en Colombia como parte de las rotaciones diplomáticas regulares establecidas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La Embajada destacó que el nuevo Encargado de Negocios estará al frente de la misión diplomática mientras continúan fortaleciéndose las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos en áreas de seguridad, comercio, cooperación internacional y desarrollo.

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Asimismo, su llegada busca garantizar la continuidad del trabajo diplomático y de los programas conjuntos que adelantan Washington y Bogotá.