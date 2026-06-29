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29 jun 2026 Actualizado 19:20

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Internacional

Embajada de Estados Unidos en Colombia anuncia a Hugo Guevara como nuevo Encargado de Negocios

Guevara asume el liderazgo de la misión diplomática de Estados Unidos en Colombia tras la salida de Jarahn Hillsman

Banderas de Estados Unidos y Colombia, imagen de referencia - Getty Images

Banderas de Estados Unidos y Colombia, imagen de referencia - Getty Images / BABAOUI CHOUAAIB

Banderas de Estados Unidos y Colombia, imagen de referencia - Getty Images

Sara Carolina Rojas Bueno

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La Embajada de Estados Unidos en Colombia anunció este 29 de junio la llegada de Hugo Guevara como nuevo Encargado de Negocios, quien asumirá el liderazgo de la misión diplomática estadounidense en el país.

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De acuerdo con la representación diplomática, Guevara reemplaza a Jarahn Hillsman, quien concluye su asignación en Colombia como parte de las rotaciones diplomáticas regulares establecidas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

La Embajada destacó que el nuevo Encargado de Negocios estará al frente de la misión diplomática mientras continúan fortaleciéndose las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos en áreas de seguridad, comercio, cooperación internacional y desarrollo.

Le puede interesar: Presidente Petro pidió ayuda internacional para liberar al activista Beto Coral, detenido en EE. UU.

Asimismo, su llegada busca garantizar la continuidad del trabajo diplomático y de los programas conjuntos que adelantan Washington y Bogotá.

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