Boyacá despidió a los subintendentes de la policía Luis Goyeneche y Gabriel Bohórquez

Boyacá

Boyacá despidió a dos de sus hijos que integraban la Policía Nacional y que perdieron la vida en hechos violentos registrados en diferentes regiones del país. Se trata de los subintendentes Luis Gerardo Goyeneche Rodríguez y Gabriel Antonio Bohórquez, cuyas exequias se realizaron en sus municipios de origen.

Luis Gerardo Goyeneche Rodríguez, de 45 años y oriundo de Santa Rosa de Viterbo, fue una de las dos víctimas mortales del ataque perpetrado por el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc contra el puesto de Policía El Muro, ubicado en zona rural de Calima El Darién, en el Valle del Cauca. El uniformado murió en medio de la ofensiva armada que también dejó a otro policía fallecido.

Por su parte, el subintendente Gabriel Antonio Bohórquez, natural del municipio de Santa María, en la provincia de Neira, e integrante de la Dijín, falleció en un confuso intercambio de disparos registrado en Caucasia, Antioquia, mientras adelantaba labores investigativas junto a otro funcionario de la Policía Nacional.

En ambos municipios, familiares, amigos, compañeros de la institución y habitantes de la comunidad acompañaron las ceremonias fúnebres para rendir homenaje a los uniformados, destacando su compromiso con el servicio y expresando solidaridad con sus seres queridos.