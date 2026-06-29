Así se utilizarían los recursos del superávit en Tunja durante 2026

Tunja

El Concejo Municipal de Tunja inició el estudio del Proyecto de Acuerdo No. 017 de 2026, mediante el cual la Administración Municipal busca incorporar recursos del superávit al presupuesto de la vigencia 2026 para financiar proyectos en sectores como educación, vivienda, infraestructura y salud.

La mayor asignación de recursos corresponde a la Secretaría de Educación, que solicitó la aprobación de 11.886 millones de pesos para garantizar la operación de las instituciones educativas oficiales y fortalecer diferentes programas. Entre las inversiones previstas se encuentran el pago del servicio de vigilancia, apoyo a la nómina docente, alimentación escolar (PAE), transporte escolar, educación inicial, convenios con la UPTC y el SENA para la formación técnica, capacitación de docentes, fortalecimiento del bilingüismo, innovación educativa, dotación de laboratorios, atención socioemocional y estrategias para mejorar la permanencia de los estudiantes.

Durante el estudio del proyecto, el secretario de Educación, Daniel Moreno, explicó que estos recursos permitirán garantizar la continuidad de servicios esenciales y desarrollar programas dirigidos a mejorar la calidad educativa y el bienestar de los estudiantes.

Por su parte, Covivienda solicitó recursos para ejecutar el ecoparque del barrio La Fuente, continuar el programa de subsidios para vivienda de interés social y avanzar en estudios relacionados con los conjuntos Torres del Parque, Estancia y El Roble.

En contraste, la gerente de la ESE Santiago de Tunja manifestó que la entidad no recibió recursos directos dentro del proyecto de modificación presupuestal, pese a haber solicitado cerca de 900 millones de pesos para iniciar la dotación de la nueva torre hospitalaria y renovar equipos biomédicos.

Durante el debate, varios concejales cuestionaron algunas de las inversiones propuestas por la Secretaría de Educación y solicitaron mayores indicadores sobre el impacto de los programas, especialmente en capacitación docente, innovación educativa, salud mental y permanencia escolar, mientras que otros respaldaron el fortalecimiento de iniciativas que beneficien a niños y jóvenes del municipio.

El Proyecto de Acuerdo No. 017 continuará su trámite en el Concejo Municipal antes de ser sometido a votación para definir la incorporación definitiva de estos recursos al presupuesto de Tunja para 2026.