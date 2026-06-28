Tres hospitales de Boyacá reportan crítica sobreocupación en urgencias

Boyacá

La red hospitalaria de Boyacá enfrenta una compleja situación durante el puente festivo de San Pedro. Los hospitales de Chiquinquirá, Duitama y Tunja reportaron una alta sobreocupación en sus servicios de urgencias, lo que obligó a las instituciones a emitir alertas y solicitar a la ciudadanía acudir a estos servicios únicamente cuando se trate de una verdadera urgencia.

La situación más crítica se presenta en la ESE Hospital Regional de Chiquinquirá, donde el Servicio de Urgencias para Adultos registra una sobreocupación del 344 %, cifra que supera más de tres veces su capacidad instalada.

En la ESE Hospital Regional de Duitama, la institución informó que continúa en Emergencia Funcional por sobreocupación, debido a que la capacidad de expansión del hospital ya fue superada en varios servicios. Según el reporte oficial, Urgencias registra una ocupación del 570 %, mientras que Observación Pediátrica alcanza el 781 % y Observación de Adultos el 343 %. Además, Hospitalización de Adultos presenta una ocupación del 178 %, Hospitalización Pediátrica del 143 %, Atención de Parto del 147 %, la Unidad de Cuidados Intensivos para Adultos del 190 % y la ocupación total de hospitalización del 150 %.

Debido a esta situación, el Hospital Regional de Duitama informó que priorizará la atención de pacientes clasificados como Triage I y Triage II, mientras que los casos de menor complejidad serán atendidos de acuerdo con la disponibilidad del servicio y los recursos existentes.

Por su parte, el Hospital Universitario San Rafael de Tunja declaró alerta por sobreocupación en su servicio de urgencias. De acuerdo con el más reciente reporte, el área de Urgencias registra una ocupación total del 358 %. En detalle, Urgencias para Adultos presenta una sobreocupación del 217 %, con 126 pacientes hospitalizados, mientras que Urgencias Pediátricas alcanza el 141 %, con 20 niños hospitalizados.

Ante este panorama, los tres centros asistenciales hicieron un llamado a la ciudadanía para acudir a los servicios de urgencias únicamente cuando exista una condición que represente un riesgo inminente para la vida. En los demás casos, recomendaron asistir primero a las IPS o a los servicios de consulta prioritaria para evitar la congestión y garantizar una atención oportuna a los pacientes más críticos.