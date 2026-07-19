Capturan a un hombre que transportaba 5.000 cartuchos para armas de fuego en Boyacá

El capturado fue enviado a un centro carcelario tras la decisión de un juez de control de garantías.

Boyacá

En una jornada marcada por operativos de seguridad en Boyacá, mientras tropas del Ejército Nacional retiraban una bandera alusiva al ELN que había sido instalada en la transversal de Cusiana, la Policía Nacional logró la captura de un hombre que transportaba 5.000 cartuchos para armas de fuego en un vehículo de servicio público.

El comandante de la Policía de Boyacá, coronel Óscar Leonardo Mojica, informó que el procedimiento se desarrolló en el marco de las actividades de registro y control que adelantan las autoridades en las carreteras del departamento.

“En desarrollo de actividades de registro y control, la Policía Nacional incautó 5.000 cartuchos calibre .22 durante un procedimiento realizado a un vehículo de servicio público que cubría la ruta Bogotá–Yopal. La munición era transportada en dos bolsas plásticas por un pasajero”, explicó.

Los cartuchos calibre .22 son utilizados en armas como carabinas (rifles), pistolas semiautomáticas y revólveres.

El coronel Mojica señaló que, tras el hallazgo, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron en flagrancia al pasajero por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El oficial agregó que el capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente y, posteriormente, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

La captura se produjo el mismo día en que tropas de la Primera Brigada del Ejército Nacional retiraron una bandera con propaganda alusiva al ELN, instalada en un sector del departamento, hecho que también fue atendido por las autoridades y que no dejó afectaciones a la comunidad.