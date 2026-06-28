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28 jun 2026 Actualizado 18:13

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Asesinan a mujer al interior de un negocio de fritos en Barranquilla

La mujer fue asesinada en la noche de este sábado en el barrio Ciudadela 20 de julio.

Homicidios. Cortesía: Getty Images

Homicidios. Cortesía: Getty Images / LEREXIS

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En la noche de este sábado, 27 de junio fue asesinada al interior de un negocio de fritos una mujer identificada como Astrid Jiménez Arquez, de 47 años.

La Policía investiga si el hecho estaría relacionado con un caso de extorsión.

El hecho de sangre se registró en la carrera 1E con calle 47. Hasta el lugar llegaron hombres armados y dispararon, sin mediar palabras, contra la mujer, quien además era comerciante.

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Aunque la mujer fue auxiliada por las personas que se encontraban en su lugar, se confirmó su deceso.

Ante esto hecho, las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer el crimen.

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